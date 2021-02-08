***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2021 12:21
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908121
BIST
15:051.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
15:057,1207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0643
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:058,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0589
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:05416,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 6,00
|Açılış
|: 416,95
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:05
|JANTS
|552,30
|52.517.176
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|GOLTS
|75,65
|89.660.891
|% 9,96
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|2.990.886.755
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|2.990.886.755
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,20
|1.583.816.455
|% 2,98
|
|ISFIN
|4,54
|1.044.731.909
|% 9,40
|
|ODAS
|4,27
|909.602.102
|% 3,39
|
|GARAN
|9,79
|878.692.431
|% 0,31
|
|DOHOL
|3,62
|2.990.886.755
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,54
|1.044.731.909
|% 9,40
|
|ODAS
|4,27
|909.602.102
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,50
|485.695.150
|% 2,04
|
|ALBRK
|2,21
|358.097.298
|% 0,91
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1176
|7,1207
|% 0,91
|
|Euro
|8,5631
|8,5691
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,7147
|9,7635
|% 0,51
|
|Frank
|7,8724
|7,9198
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8926
|1,9021
|% 0,91
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|10,13
|
|Altın Gr.
|416
|416
|5,49
|
|Cumhuriyet
|2.747
|2.788
|39,00
|
|Tam
|2.749
|2.819
|55,82
|
|Yarım
|1.329
|1.363
|27,00
|
|Çeyrek
|666
|682
|13,50
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,18
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|60,13
|60,13
|0,57
|