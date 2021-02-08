***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2021 12:21
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908123
BIST
15:211.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,99
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
15:217,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0533
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:218,5551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0449
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:21416,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 5,52
|Açılış
|: 416,47
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:21
|JANTS
|552,30
|52.830.882
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|ALCAR
|507,80
|39.521.093
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.138.349.051
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.138.349.051
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,70
|1.623.111.733
|% 3,38
|
|ISFIN
|4,54
|1.147.564.567
|% 9,40
|
|ODAS
|4,26
|919.646.501
|% 3,15
|
|GARAN
|9,78
|896.886.505
|% 0,20
|
|DOHOL
|3,62
|3.138.349.051
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,54
|1.147.564.567
|% 9,40
|
|EKGYO
|2,49
|568.636.734
|% 1,63
|
|ODAS
|4,26
|919.646.501
|% 3,15
|
|ALBRK
|2,22
|361.965.566
|% 1,37
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1051
|7,1097
|% 0,76
|
|Euro
|8,5456
|8,5551
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,7114
|9,7601
|% 0,48
|
|Frank
|7,8649
|7,9123
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8914
|1,9008
|% 0,84
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|7,51
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,92
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|57,00
|
|Tam
|2.751
|2.821
|58,34
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|28,22
|
|Çeyrek
|667
|682
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,10
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|60,05
|60,05
|0,49
|