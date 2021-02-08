***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2021 12:21
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908125
BIST
15:221.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,35
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
15:227,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0533
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:228,5551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0449
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:22416,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,41
|Açılış
|: 416,36
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:20
|JANTS
|552,30
|52.820.389
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|ALCAR
|507,80
|39.372.307
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.037.202.302
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.037.202.302
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,50
|1.606.682.693
|% 3,22
|
|ISFIN
|4,54
|1.141.763.403
|% 9,40
|
|ODAS
|4,26
|917.324.160
|% 3,15
|
|GARAN
|9,77
|893.067.398
|% 0,10
|
|DOHOL
|3,62
|3.037.202.302
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,54
|1.141.763.403
|% 9,40
|
|EKGYO
|2,49
|565.749.172
|% 1,63
|
|ODAS
|4,26
|917.324.160
|% 3,15
|
|ALBRK
|2,22
|361.901.503
|% 1,37
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1051
|7,1097
|% 0,76
|
|Euro
|8,5456
|8,5551
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,7160
|9,7648
|% 0,53
|
|Frank
|7,8684
|7,9158
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8918
|1,9013
|% 0,87
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|9,25
|
|Altın Gr.
|416
|416
|5,49
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.805
|56,00
|
|Tam
|2.748
|2.818
|54,85
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|26,53
|
|Çeyrek
|666
|681
|13,27
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|60,12
|60,12
|0,56
|
Seans Raporu
15:20
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-
15:30ORGE
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 10.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 980, 997 adet işlem
-
15:29FONET
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 15.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 471, 387 adet işlem
-
15:28GLYHO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 885, 479 adet işlem
-
15:27IHLAS
Yüzde -12.00 oranında düşüşle 1.10 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 544, 001 adet işlem
-
15:25SAMAT
Yüzde -8.97 oranında düşüşle 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 252, 345 adet işlem