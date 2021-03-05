***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2021 11:36
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915359
BIST
12:021.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.542
En Düşük
1.528
12:027,5154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4772
12:028,9700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0461
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9458
12:02409,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,42
|Açılış
|: 409,96
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler12:00
|EPLAS
|45,22
|3.292.740
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|10.259.610
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.730.634
|% 9,95
|
|UFUK
|27,48
|207.117
|% 9,92
|
|UMPAS
|1,26
|47.619
|% 9,57
|
|CASA
|173,70
|2.013.357
|% -10,00
|
|LINK
|47,52
|15.966.713
|% -8,97
|
|KENT
|395,00
|2.130.630
|% -8,78
|
|FENER
|31,10
|142.656.381
|% -8,31
|
|UZERB
|60,00
|83.820
|% -6,98
|
|PETKM
|5,94
|1.197.824.114
|% 0,85
|
|GARAN
|9,23
|588.809.398
|% -1,81
|
|KRDMD
|7,30
|544.890.778
|% -0,82
|
|THYAO
|14,65
|504.874.955
|% -0,48
|
|INDES
|32,44
|457.429.851
|% 6,43
|
|PETKM
|5,94
|1.197.824.114
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,41
|244.841.332
|% -0,82
|
|ODAS
|3,92
|376.156.678
|% 1,29
|
|TSKB
|1,73
|129.365.889
|% 0,58
|
|KRDMD
|7,30
|544.890.778
|% -0,82
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5115
|7,5164
|% 0,07
|
|Euro
|8,9602
|8,9698
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,3861
|10,4382
|% -0,18
|
|Frank
|8,0616
|8,1102
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0004
|2,0104
|% 0,17
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-4,71
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|-2,00
|
|Tam
|2.706
|2.776
|-3,67
|
|Yarım
|1.308
|1.343
|-1,77
|
|Çeyrek
|656
|671
|-0,88
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|1,07
|
Seans Raporu
12:00
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-
12:16DESPC
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 098 adet işlem
-
12:15OZKGY
Yüzde -3.07 oranında düşüşle 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 646, 430 adet işlem
-
12:15OZKGY
Yüzde -3.07 oranında düşüşle 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 646, 430 adet işlem
-
12:13CRFSA
Yüzde 6.06 oranında artışla 70.00 lira fiyatla işlem gören hissede 441, 833 adet işlem
-
12:12XU100
Endeks 1, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 9, 643.00 milyon TL de