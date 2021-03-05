***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2021 11:36
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915355
BIST
12:131.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.542
En Düşük
1.528
12:137,5224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0111
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4772
12:138,9738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0423
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9458
12:13409,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,26
|Açılış
|: 409,12
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler12:13
|EPLAS
|45,22
|3.292.740
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|10.317.204
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.760.799
|% 9,95
|
|UFUK
|27,48
|207.117
|% 9,92
|
|UMPAS
|1,26
|47.619
|% 9,57
|
|CASA
|173,70
|2.013.357
|% -10,00
|
|LINK
|47,04
|16.246.651
|% -9,89
|
|KENT
|395,00
|2.130.630
|% -8,78
|
|FENER
|31,06
|144.869.415
|% -8,43
|
|UZERB
|60,00
|83.820
|% -6,98
|
|PETKM
|5,96
|1.227.798.457
|% 1,19
|
|GARAN
|9,23
|617.069.980
|% -1,81
|
|KRDMD
|7,29
|559.341.477
|% -0,95
|
|THYAO
|14,66
|557.210.854
|% -0,41
|
|INDES
|32,12
|486.803.235
|% 5,38
|
|PETKM
|5,96
|1.227.798.457
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,40
|246.303.401
|% -1,23
|
|ODAS
|3,92
|388.658.990
|% 1,29
|
|TSKB
|1,75
|147.085.010
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,29
|559.341.477
|% -0,95
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5179
|7,5224
|% 0,15
|
|Euro
|8,9681
|8,9738
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,3701
|10,4221
|% -0,33
|
|Frank
|8,0513
|8,0998
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9975
|2,0075
|% 0,02
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-4,17
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|-2,00
|
|Tam
|2.705
|2.775
|-4,68
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-2,27
|
|Çeyrek
|656
|671
|-1,13
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,85
|67,85
|1,11
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Seans Raporu
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