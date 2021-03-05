***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2021 11:36
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915360
BIST
12:221.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.542
En Düşük
1.528
12:227,5314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4772
12:228,9852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0309
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9458
12:22408,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,44
|Açılış
|: 408,67
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler12:19
|CLEBI
|226,00
|99.357.692
|% 9,71
|
|BJKAS
|4,47
|221.363.899
|% 7,45
|
|AYEN
|9,15
|46.826.376
|% 5,05
|
|AYGAZ
|16,70
|51.092.433
|% 4,77
|
|DOGUB
|5,73
|25.325.450
|% 4,56
|
|CASA
|173,70
|2.013.357
|% -10,00
|
|LINK
|47,08
|16.368.119
|% -9,81
|
|KENT
|395,00
|2.130.630
|% -8,78
|
|FENER
|30,96
|147.429.729
|% -8,73
|
|UZERB
|60,00
|83.820
|% -6,98
|
|PETKM
|5,95
|1.230.239.253
|% 1,02
|
|GARAN
|9,24
|621.591.144
|% -1,70
|
|THYAO
|14,66
|562.130.920
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,29
|560.271.881
|% -0,95
|
|INDES
|31,86
|505.165.784
|% 4,53
|
|PETKM
|5,95
|1.230.239.253
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,39
|257.072.516
|% -1,65
|
|ODAS
|3,91
|389.323.013
|% 1,03
|
|TSKB
|1,75
|160.043.217
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,29
|560.271.881
|% -0,95
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5276
|7,5322
|% 0,28
|
|Euro
|8,9802
|8,9857
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,3642
|10,4162
|% -0,39
|
|Frank
|8,0539
|8,1024
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9973
|2,0074
|% 0,02
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-4,17
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|-2,00
|
|Tam
|2.705
|2.775
|-4,68
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-2,27
|
|Çeyrek
|656
|671
|-1,13
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,85
|67,85
|1,11
|