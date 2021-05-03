***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.05.2021 11:53
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934044
BIST
13:111.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,63
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
13:118,3032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
13:1110,0165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0459
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
13:11474,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,92
|Açılış
|: 474,76
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler13:11
|MRSHL
|271,70
|1.707.363
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|2.045.414
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|9.801.085
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.422.686
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|8.210.419
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|32.225.549
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|87.561.462
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.877.535
|% -9,95
|
|SNKRN
|27,96
|1.428.987
|% -9,92
|
|ADESE
|1,82
|12.345.145
|% -9,90
|
|THYAO
|12,70
|611.426.774
|% 3,84
|
|KRDMD
|7,32
|350.878.115
|% 2,23
|
|SISE
|7,71
|345.479.197
|% 2,66
|
|KOZAL
|113,10
|337.781.423
|% 0,09
|
|EREGL
|18,89
|323.925.698
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,11
|140.504.860
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|94.583.456
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,89
|250.504.183
|% 0,20
|
|THYAO
|12,70
|611.426.774
|% 3,84
|
|KRDMD
|7,32
|350.878.115
|% 2,23
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2967
|8,3032
|% 0,34
|
|Euro
|10,0048
|10,0165
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,4657
|11,5232
|% 0,57
|
|Frank
|9,0636
|9,1182
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2068
|2,2179
|% 0,32
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|9,64
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,01
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,98
|0,07
|
|B. Petrol
|66,32
|66,32
|-0,44
|