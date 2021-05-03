***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.05.2021 11:53
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934046
BIST
13:111.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,02
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
13:118,3006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0256
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
13:1110,0179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0473
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
13:11474,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,01
|Açılış
|: 474,76
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler13:11
|CLEBI
|247,50
|13.843.826
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.707.363
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.801.085
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.044.159
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.422.686
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|32.200.898
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|87.558.292
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.872.683
|% -9,95
|
|SNKRN
|27,96
|1.428.987
|% -9,92
|
|ADESE
|1,82
|12.345.145
|% -9,90
|
|THYAO
|12,69
|591.151.881
|% 3,76
|
|KRDMD
|7,32
|349.490.597
|% 2,23
|
|SISE
|7,71
|345.258.010
|% 2,66
|
|KOZAL
|113,20
|333.132.466
|% 0,18
|
|EREGL
|18,90
|322.490.601
|% -0,74
|
|YKBNK
|2,11
|140.357.168
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|94.535.332
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,88
|240.043.360
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,32
|349.490.597
|% 2,23
|
|DOHOL
|2,94
|140.322.975
|% -0,34
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2891
|8,3006
|% 0,31
|
|Euro
|10,0054
|10,0179
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,4694
|11,5269
|% 0,60
|
|Frank
|9,0663
|9,1209
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2074
|2,2184
|% 0,34
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|8,89
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,51
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|66,39
|66,39
|-0,37
|