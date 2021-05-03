***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.05.2021 11:53
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934050
BIST
13:091.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,36
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
13:098,3011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0261
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
13:0910,0187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0481
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
13:09474,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,09
|Açılış
|: 474,84
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler13:09
|MRSHL
|271,70
|1.699.484
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.800.939
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.044.159
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.363.571
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|8.186.064
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|32.186.956
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|87.470.418
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.859.935
|% -9,95
|
|SNKRN
|27,96
|1.428.987
|% -9,92
|
|ADESE
|1,82
|12.345.145
|% -9,90
|
|THYAO
|12,69
|588.963.692
|% 3,76
|
|KRDMD
|7,33
|344.637.391
|% 2,37
|
|SISE
|7,70
|340.742.299
|% 2,53
|
|KOZAL
|113,10
|329.217.702
|% 0,09
|
|EREGL
|18,87
|316.617.581
|% -0,89
|
|YKBNK
|2,11
|139.511.565
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,83
|93.655.889
|% 0,55
|
|KRDMD
|7,33
|344.637.391
|% 2,37
|
|DOHOL
|2,94
|139.740.400
|% -0,34
|
|THYAO
|12,69
|588.963.692
|% 3,76
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2982
|8,3011
|% 0,32
|
|Euro
|10,0095
|10,0187
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,4640
|11,5215
|% 0,56
|
|Frank
|9,0628
|9,1173
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2067
|2,2178
|% 0,31
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|8,89
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,51
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|66,39
|66,39
|-0,37
|