***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.05.2021 11:53
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934047
BIST
14:111.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,80
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:118,3097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0347
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:1110,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0530
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:11474,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,41
|Açılış
|: 474,17
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:09
|MRSHL
|271,70
|1.735.620
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|2.053.522
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|9.819.535
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.677.410
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|32.695.039
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.179.911
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.953.772
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,65
|647.162.652
|% 3,43
|
|KRDMD
|7,34
|391.241.992
|% 2,51
|
|KOZAL
|112,80
|370.575.926
|% -0,18
|
|EREGL
|18,90
|367.612.733
|% -0,74
|
|SISE
|7,69
|358.306.398
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,11
|194.521.487
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,83
|123.597.617
|% 0,55
|
|AKBNK
|4,91
|278.753.497
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,34
|391.241.992
|% 2,51
|
|THYAO
|12,65
|647.162.652
|% 3,43
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2962
|8,3097
|% 0,42
|
|Euro
|9,9925
|10,0236
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,4695
|11,5270
|% 0,60
|
|Frank
|9,0526
|9,1072
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2048
|2,2158
|% 0,22
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|9,24
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,07
|
|B. Petrol
|66,63
|66,63
|-0,13
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:21TLMAN
Yüzde 6.99 oranında artışla 30.60 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 031 adet işlem
-
14:20TLMAN
Yüzde 6.99 oranında artışla 30.60 lira fiyatla işlem gören hissede 531, 911 adet işlem
-
14:19BJKAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 829, 094 adet işlem
-
14:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 65 artarak (% 0.63 ) 1, 213
-
14:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, BJKAS, DYOBY, MEPET, INTEM, CANTE, TIRE, TACTR, MERIT, EMNIS