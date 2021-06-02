***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.06.2021 14:52
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939574
BIST
14:381.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,23
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.431
En Düşük
1.419
14:388,5966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0776
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
14:3810,4769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0682
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
14:38524,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,27
|Açılış
|: 524,83
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler14:38
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,32
|63.014.655
|% 9,37
|
|YAYLA
|3,88
|72.907.183
|% 9,30
|
|MRGYO
|1,26
|13.945.482
|% -10,00
|
|METUR
|25,20
|29.921.989
|% -8,70
|
|DARDL
|19,29
|20.131.701
|% -8,06
|
|IZFAS
|6,76
|12.571.000
|% -7,78
|
|CASA
|145,60
|159.954
|% -7,20
|
|THYAO
|13,69
|1.042.415.739
|% 1,48
|
|SASA
|35,08
|1.009.801.707
|% 3,48
|
|GARAN
|8,00
|650.272.368
|% -1,23
|
|PETKM
|6,37
|631.195.670
|% 2,25
|
|TUPRS
|101,10
|578.108.444
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,18
|403.671.547
|% -1,36
|
|PETKM
|6,37
|631.195.670
|% 2,25
|
|GARAN
|8,00
|650.272.368
|% -1,23
|
|THYAO
|13,69
|1.042.415.739
|% 1,48
|
|EKGYO
|1,95
|140.718.250
|% 1,04
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5940
|8,5966
|% 0,91
|
|Euro
|10,4696
|10,4769
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,1222
|12,1830
|% 0,86
|
|Frank
|9,5065
|9,5638
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2887
|2,3001
|% 1,05
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-1,69
|
|Altın Gr.
|525
|525
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|38,00
|
|Tam
|3.457
|3.544
|34,58
|
|Yarım
|1.671
|1.714
|16,73
|
|Çeyrek
|838
|857
|8,36
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,04
|
|B. Petrol
|71,01
|71,01
|0,76
|