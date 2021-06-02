***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.06.2021 14:52
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939575
BIST
14:391.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,68
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.431
En Düşük
1.419
14:398,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0768
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
14:3910,4763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0676
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
14:39524,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,90
|Açılış
|: 524,46
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler14:39
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,33
|63.082.922
|% 9,62
|
|YAYLA
|3,87
|75.778.998
|% 9,01
|
|MRGYO
|1,26
|13.947.046
|% -10,00
|
|METUR
|25,26
|29.924.390
|% -8,48
|
|DARDL
|19,29
|20.197.558
|% -8,06
|
|IZFAS
|6,77
|12.610.481
|% -7,64
|
|OYAYO
|8,21
|10.660.896
|% -7,44
|
|THYAO
|13,71
|1.061.295.978
|% 1,63
|
|SASA
|35,10
|1.010.420.988
|% 3,54
|
|GARAN
|8,01
|678.214.917
|% -1,11
|
|PETKM
|6,38
|635.607.151
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,20
|582.150.035
|% 2,64
|
|YKBNK
|2,19
|425.802.562
|% -0,90
|
|PETKM
|6,38
|635.607.151
|% 2,41
|
|GARAN
|8,01
|678.214.917
|% -1,11
|
|THYAO
|13,71
|1.061.295.978
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,95
|140.768.698
|% 1,04
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5934
|8,5958
|% 0,90
|
|Euro
|10,4697
|10,4763
|% 0,65
|
|Sterlin
|12,1179
|12,1787
|% 0,83
|
|Frank
|9,5047
|9,5620
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2878
|2,2993
|% 1,02
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-2,10
|
|Altın Gr.
|525
|525
|4,49
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|36,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|17,58
|
|Çeyrek
|838
|858
|8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,04
|
|B. Petrol
|71,01
|71,01
|0,76
|