***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.06.2021 14:52
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939571
BIST
17:251.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:258,6115
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0925
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:2510,5146
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1059
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:25527,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,63
|Açılış
|: 527,18
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:25
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.826.083
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.337.450
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.629.605
|% -10,00
|
|DARDL
|19,01
|28.739.477
|% -9,39
|
|IZFAS
|6,67
|16.034.322
|% -9,00
|
|METUR
|25,14
|37.735.954
|% -8,91
|
|OYAYO
|8,14
|13.628.070
|% -8,23
|
|SASA
|35,50
|1.637.863.249
|% 4,72
|
|THYAO
|13,61
|1.363.782.873
|% 0,89
|
|GARAN
|8,05
|1.203.963.865
|% -0,62
|
|PETKM
|6,40
|818.701.619
|% 2,73
|
|TUPRS
|101,60
|776.832.229
|% 3,04
|
|YKBNK
|2,21
|619.268.471
|% 0,00
|
|ODAS
|2,16
|360.824.661
|% 3,85
|
|GARAN
|8,05
|1.203.963.865
|% -0,62
|
|PETKM
|6,40
|818.701.619
|% 2,73
|
|TSKB
|1,38
|141.178.499
|% 1,47
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6083
|8,6115
|% 1,09
|
|Euro
|10,5076
|10,5146
|% 1,02
|
|Sterlin
|12,1736
|12,2346
|% 1,29
|
|Frank
|9,5413
|9,5987
|% 0,92
|
|Riyal
|2,2897
|2,3012
|% 1,10
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|2,88
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.493
|3.546
|56,00
|
|Tam
|3.464
|3.551
|41,51
|
|Yarım
|1.674
|1.718
|20,08
|
|Çeyrek
|840
|859
|10,03
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,09
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|0,48
|