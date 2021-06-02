***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.06.2021 14:52
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939576
BIST
17:311.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,85
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:318,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0893
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:3110,5111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1024
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:31527,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,95
|Açılış
|: 527,50
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:31
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.873.195
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.343.704
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.647.325
|% -10,00
|
|TUCLK
|11,77
|99.849.266
|% -9,88
|
|DARDL
|18,95
|29.060.520
|% -9,68
|
|IZFAS
|6,67
|16.274.171
|% -9,00
|
|METUR
|25,16
|38.481.629
|% -8,84
|
|SASA
|35,42
|1.697.365.606
|% 4,48
|
|THYAO
|13,59
|1.417.656.502
|% 0,74
|
|GARAN
|8,04
|1.221.986.190
|% -0,74
|
|PETKM
|6,39
|841.500.914
|% 2,57
|
|TUPRS
|101,30
|784.065.289
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,20
|620.643.388
|% -0,45
|
|ODAS
|2,15
|391.961.641
|% 3,37
|
|GARAN
|8,04
|1.221.986.190
|% -0,74
|
|PETKM
|6,39
|841.500.914
|% 2,57
|
|THYAO
|13,59
|1.417.656.502
|% 0,74
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6065
|8,6083
|% 1,05
|
|Euro
|10,5053
|10,5111
|% 0,98
|
|Sterlin
|12,1730
|12,2341
|% 1,29
|
|Frank
|9,5402
|9,5977
|% 0,91
|
|Riyal
|2,2899
|2,3013
|% 1,11
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|4,46
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,63
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|28,02
|28,04
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,11
|
|B. Petrol
|70,93
|70,93
|0,68
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 51 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KENT, VAKKO, MZHLD, EPLAS, YAYLA
-
17:40
TRCAS, SNGYO, KNFRT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:40
UTPYA, MRGYO, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:40
Bu seansda işlem gören 212 hisse senedinden 90 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 107 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem