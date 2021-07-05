***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2021 15:51
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946221
BIST
15:521.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:528,6767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:5210,2989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
15:52499,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,59
|Açılış
|: 499,40
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:52
|VAKFN
|11,77
|8.724.461
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.756.514
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.553.979
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.462.106
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|37.220.919
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.143.572
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|64.847.325
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,01
|818.521.654
|% 1,97
|
|GARAN
|8,52
|608.244.055
|% 1,43
|
|KOZAL
|109,20
|524.025.083
|% -3,19
|
|SASA
|29,60
|498.441.966
|% 3,42
|
|ARCLK
|32,62
|293.295.736
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,21
|169.836.692
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,28
|92.526.090
|% 5,79
|
|GARAN
|8,52
|608.244.055
|% 1,43
|
|THYAO
|14,01
|818.521.654
|% 1,97
|
|IZMDC
|2,64
|144.834.244
|% 6,45
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6719
|8,6767
|% -0,03
|
|Euro
|10,2943
|10,2989
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9628
|12,0228
|% -0,05
|
|Frank
|9,3656
|9,4220
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3036
|2,3152
|% -0,16
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,13
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.287
|3.372
|6,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,95
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,29
|76,29
|0,12
|
Seans Raporu
15:52
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16:03
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