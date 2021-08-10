***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2021 15:54
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956916
BIST
15:411.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.439
En Düşük
1.426
15:418,5963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0420
|Açılış
|: 8,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
15:4110,0889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0723
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
15:41478,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,11
|Açılış
|: 478,08
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,96
BIST En Aktif Hisseler15:41
|KARYE
|11,88
|103.504.394
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.000.221
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.306.967
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.673.870
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|53.911.950
|% -9,93
|
|DYOBY
|11,40
|123.575.976
|% -9,88
|
|IDGYO
|4,03
|1.900.754
|% -9,84
|
|MRSHL
|245,60
|3.677.088
|% -7,50
|
|SNGYO
|4,26
|62.271.992
|% -7,39
|
|SISE
|8,36
|1.056.406.192
|% 2,20
|
|EREGL
|19,65
|974.773.403
|% -4,24
|
|GENIL
|15,53
|806.654.099
|% 8,60
|
|GARAN
|9,08
|722.579.827
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,95
|639.435.240
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,47
|390.616.760
|% 1,23
|
|SISE
|8,36
|1.056.406.192
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,87
|172.814.509
|% 0,54
|
|KRDMD
|7,95
|639.435.240
|% -0,25
|
|GARAN
|9,08
|722.579.827
|% -0,66
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5934
|8,5963
|% -0,49
|
|Euro
|10,0824
|10,0889
|% -0,71
|
|Sterlin
|11,8836
|11,9432
|% -0,30
|
|Frank
|9,2848
|9,3408
|% -0,59
|
|Riyal
|2,2860
|2,2974
|% -0,41
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-0,55
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.230
|-27,00
|
|Tam
|3.163
|3.243
|-27,44
|
|Yarım
|1.529
|1.569
|-13,27
|
|Çeyrek
|767
|784
|-6,64
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,32
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,75
|69,75
|0,71
|
Seans Raporu
15:41
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15:55MSGYO
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