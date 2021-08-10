***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2021 15:55
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956917
BIST
15:471.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.439
En Düşük
1.426
15:478,6069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0314
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
15:4710,0923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0689
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
15:47477,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,50
|Açılış
|: 477,69
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,93
BIST En Aktif Hisseler15:47
|KARYE
|11,88
|103.685.743
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.000.346
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.313.599
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.689.210
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|53.922.700
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.905.702
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,41
|124.370.522
|% -9,80
|
|MRSHL
|244,70
|3.690.798
|% -7,83
|
|BASCM
|11,10
|439.673
|% -7,11
|
|SISE
|8,36
|1.077.033.344
|% 2,20
|
|EREGL
|19,65
|986.425.646
|% -4,24
|
|GENIL
|15,55
|811.045.987
|% 8,74
|
|GARAN
|9,10
|736.379.474
|% -0,44
|
|KRDMD
|7,94
|645.660.920
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,48
|406.305.988
|% 1,64
|
|SISE
|8,36
|1.077.033.344
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,87
|173.292.815
|% 0,54
|
|KRDMD
|7,94
|645.660.920
|% -0,38
|
|GARAN
|9,10
|736.379.474
|% -0,44
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6040
|8,6069
|% -0,36
|
|Euro
|10,0881
|10,0923
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,8860
|11,9456
|% -0,28
|
|Frank
|9,2855
|9,3415
|% -0,58
|
|Riyal
|2,2878
|2,2992
|% -0,33
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-1,20
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.230
|-27,00
|
|Tam
|3.160
|3.239
|-31,36
|
|Yarım
|1.527
|1.567
|-15,17
|
|Çeyrek
|766
|783
|-7,59
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,68
|69,68
|0,64
|
Seans Raporu
15:47
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