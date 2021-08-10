***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2021 15:55
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956918
BIST
15:581.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.440
En Düşük
1.426
15:588,6042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0341
|Açılış
|: 8,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
15:5810,0853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0759
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
15:58478,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,95
|Açılış
|: 478,23
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,93
BIST En Aktif Hisseler15:55
|KARYE
|11,88
|103.775.650
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.000.364
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.394.056
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.705.907
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|53.968.115
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.907.947
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,42
|125.096.698
|% -9,72
|
|MRSHL
|244,70
|3.694.224
|% -7,83
|
|BASCM
|11,10
|439.673
|% -7,11
|
|SISE
|8,37
|1.081.795.638
|% 2,32
|
|EREGL
|19,66
|1.024.674.605
|% -4,19
|
|GENIL
|15,59
|831.826.780
|% 9,02
|
|GARAN
|9,11
|755.707.104
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,95
|650.342.994
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,48
|410.573.908
|% 1,64
|
|SISE
|8,37
|1.081.795.638
|% 2,32
|
|EKGYO
|1,86
|173.544.555
|% 0,00
|
|GARAN
|9,11
|755.707.104
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,95
|650.342.994
|% -0,25
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6011
|8,6054
|% -0,38
|
|Euro
|10,0743
|10,0906
|% -0,69
|
|Sterlin
|11,8851
|11,9447
|% -0,29
|
|Frank
|9,2838
|9,3397
|% -0,60
|
|Riyal
|2,2875
|2,2990
|% -0,34
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-0,63
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.230
|-27,00
|
|Tam
|3.160
|3.239
|-31,36
|
|Yarım
|1.527
|1.567
|-15,17
|
|Çeyrek
|766
|783
|-7,59
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,68
|69,68
|0,64
|
Seans Raporu
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