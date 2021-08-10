***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2021 15:54
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956915
BIST
17:041.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
17:048,6092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0291
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
17:0410,0911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0701
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
17:04476,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,77
|Açılış
|: 476,57
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
475,75
BIST En Aktif Hisseler17:02
|KARYE
|11,88
|104.791.295
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.011.389
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.439.807
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,19
|192.118.810
|% 9,97
|
|DYOBY
|11,39
|130.806.289
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|54.550.537
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.945.354
|% -9,84
|
|MRSHL
|243,00
|4.000.006
|% -8,47
|
|CMBTN
|217,50
|13.883.485
|% -7,76
|
|SISE
|8,34
|1.192.554.865
|% 1,96
|
|EREGL
|19,76
|1.179.962.231
|% -3,70
|
|GARAN
|9,19
|1.171.624.890
|% 0,55
|
|GENIL
|15,38
|920.196.681
|% 7,55
|
|KRDMD
|8,00
|844.150.265
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,48
|508.286.339
|% 1,64
|
|SISE
|8,34
|1.192.554.865
|% 1,96
|
|GARAN
|9,19
|1.171.624.890
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,86
|210.850.047
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,00
|844.150.265
|% 0,38
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6070
|8,6115
|% -0,31
|
|Euro
|10,0821
|10,0947
|% -0,65
|
|Sterlin
|11,8796
|11,9392
|% -0,33
|
|Frank
|9,2896
|9,3456
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2879
|2,2994
|% -0,32
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-11,74
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|3.171
|3.219
|-38,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,95
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,39
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,70
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,48
|70,48
|1,44
|
Seans Raporu
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