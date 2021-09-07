***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 21:50
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962451
BIST
15:031.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,05
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:038,4648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:0310,0368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0201
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:03489,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,56
|Açılış
|: 489,30
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:03
|ORCAY
|14,33
|158.855.601
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.898.739
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.753
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.188.251
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.792.754
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BURCE
|22,52
|25.415.972
|% -4,33
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,48
|1.122.925.044
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,54
|537.834.305
|% 0,40
|
|THYAO
|12,47
|373.303.428
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,32
|370.004.188
|% 0,83
|
|HALKB
|4,76
|307.069.583
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,54
|537.834.305
|% 0,40
|
|GARAN
|9,48
|1.122.925.044
|% 0,74
|
|HALKB
|4,76
|307.069.583
|% 1,93
|
|ODAS
|1,47
|76.312.924
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,60
|30.429.954
|% -1,64
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4623
|8,4648
|% 0,03
|
|Euro
|10,0296
|10,0368
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6666
|11,7251
|% 0,44
|
|Frank
|9,1812
|9,2365
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2482
|2,2595
|% -0,03
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|10,25
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.224
|3.305
|18,41
|
|Yarım
|1.558
|1.599
|8,90
|
|Çeyrek
|782
|799
|4,45
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,59
|0,06
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
|
Seans Raporu
15:03
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15:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 55 artarak (% 0.69 ) 1, 547
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15:16XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 7, 914.00 milyon TL de
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15:15POLTK
Yüzde 5.57 oranında artışla 369.50 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 556 adet işlem
-
15:13AKFGY
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 128, 094 adet işlem
-
15:11XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 7, 760.00 milyon TL de