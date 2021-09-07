***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 21:50
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962449
BIST
16:321.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,37
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.444
16:328,4612
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1122
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
16:329,9995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1074
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
16:32488,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 7,06
|Açılış
|: 488,71
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler16:32
|KONTR
|67,70
|123.266.829
|% 9,99
|
|YEOTK
|29,28
|10.921.499
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|8.934.922
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.001.277
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|99.136.107
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,29
|839.846
|% -9,84
|
|BALAT
|8,96
|993.722
|% -9,68
|
|EGEPO
|6,46
|136.522.832
|% -9,27
|
|CASA
|141,00
|487.681
|% -8,91
|
|ORCAY
|13,29
|417.497.061
|% -8,15
|
|GARAN
|9,52
|1.452.770.343
|% -2,16
|
|THYAO
|12,63
|564.726.988
|% -0,16
|
|ORCAY
|13,29
|417.497.061
|% -8,15
|
|YKBNK
|2,57
|405.080.110
|% -0,77
|
|KRDMD
|7,39
|360.555.821
|% -0,81
|
|YKBNK
|2,57
|405.080.110
|% -0,77
|
|GARAN
|9,52
|1.452.770.343
|% -2,16
|
|IHLAS
|0,62
|59.150.051
|% 5,08
|
|ODAS
|1,49
|118.255.760
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,85
|131.285.189
|% 0,00
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4586
|8,4612
|% 1,34
|
|Euro
|9,9940
|9,9995
|% 1,09
|
|Sterlin
|11,6105
|11,6687
|% 1,20
|
|Frank
|9,1427
|9,1978
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2496
|2,2609
|% 1,37
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-6,64
|
|Altın Gr.
|489
|489
|7,06
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.281
|29,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|32,74
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|15,84
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,92
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,08
|
|B. Petrol
|72,81
|72,81
|1,12
|