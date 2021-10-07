***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2021 21:58
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968335
BIST
11:451.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:458,9228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0478
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:4510,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0384
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:45504,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,80
|Açılış
|: 504,46
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:43
|PKENT
|3.520,00
|25.454.677
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.210.797
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,66
|2.559.838
|% 9,02
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|AVGYO
|2,01
|18.845.305
|% 6,35
|
|SEYKM
|14,58
|1.982.836
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.477.842
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.757.748
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,26
|460.369.165
|% 2,02
|
|PETKM
|6,14
|400.294.585
|% -1,44
|
|GARAN
|9,38
|358.291.376
|% -0,11
|
|THYAO
|14,20
|321.481.576
|% 0,57
|
|EREGL
|16,89
|234.807.832
|% -0,41
|
|YKBNK
|2,37
|223.418.328
|% -0,84
|
|PETKM
|6,14
|400.294.585
|% -1,44
|
|ODAS
|1,46
|87.016.123
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,60
|120.996.049
|% 0,78
|
|GARAN
|9,38
|358.291.376
|% -0,11
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9188
|8,9219
|% 0,53
|
|Euro
|10,3052
|10,3089
|% 0,33
|
|Sterlin
|12,1263
|12,1871
|% 0,72
|
|Frank
|9,5750
|9,6327
|% 0,68
|
|Riyal
|2,3775
|2,3894
|% 0,82
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-0,33
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,42
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|1,24
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Seans Raporu
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