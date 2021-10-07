***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2021 21:58
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968339
BIST
10:461.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
10:468,9513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0763
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,9548
En Düşük
8,8520
10:4610,3382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0629
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3511
En Düşük
10,2298
10:46504,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,79
|Açılış
|: 504,31
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
504,36
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler10:46
|MERIT
|19,16
|1.115.093
|% 9,99
|
|PKENT
|3.499,60
|24.326.087
|% 9,36
|
|DOBUR
|31,30
|2.102.734
|% 7,78
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|ACSEL
|16,98
|8.566.026
|% 6,26
|
|SEYKM
|14,58
|1.552.245
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|882.363
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.060.116
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,66
|322.625.447
|% 3,52
|
|GARAN
|9,38
|267.804.642
|% -0,11
|
|PETKM
|6,16
|262.388.692
|% -1,12
|
|THYAO
|14,20
|236.570.569
|% 0,57
|
|ASELS
|15,61
|159.850.342
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,39
|144.347.708
|% 0,00
|
|PETKM
|6,16
|262.388.692
|% -1,12
|
|GARAN
|9,38
|267.804.642
|% -0,11
|
|SKBNK
|1,00
|21.426.025
|% 0,00
|
|SISE
|8,05
|141.604.540
|% 0,37
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9484
|8,9513
|% 0,86
|
|Euro
|10,3327
|10,3382
|% 0,61
|
|Sterlin
|12,0991
|12,1598
|% 0,49
|
|Frank
|9,5634
|9,6210
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3737
|2,3856
|% 0,66
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|0,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|1,00
|