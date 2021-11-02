***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2021 14:43
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973963
BIST
16:371.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
16:379,5495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0132
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
16:3711,0785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
16:37548,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,14
|Açılış
|: 548,70
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler16:35
|VANGD
|6,49
|31.149.680
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|23.043.268
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|130.411.505
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|144.601.018
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,38
|118.512.421
|% 8,73
|
|KRGYO
|6,66
|49.455.546
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|42.351.130
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|319.714.072
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,38
|1.312.467.242
|% -9,73
|
|AKFGY
|5,55
|30.204.764
|% -8,87
|
|GARAN
|10,12
|2.784.284.673
|% -0,10
|
|TSPOR
|5,38
|1.312.467.242
|% -9,73
|
|THYAO
|15,40
|1.040.684.694
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,82
|750.755.420
|% 0,71
|
|AKBNK
|6,07
|720.922.145
|% 2,02
|
|GARAN
|10,12
|2.784.284.673
|% -0,10
|
|YKBNK
|2,82
|750.755.420
|% 0,71
|
|TSPOR
|5,38
|1.312.467.242
|% -9,73
|
|GSRAY
|4,25
|574.211.666
|% 7,05
|
|EKGYO
|2,02
|255.579.917
|% -0,49
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5429
|9,5487
|% 0,13
|
|Euro
|11,0665
|11,0761
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,9724
|13,0375
|% -0,16
|
|Frank
|10,3986
|10,4612
|% -0,46
|
|Riyal
|2,5338
|2,5465
|% -0,04
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,92
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.627
|3.682
|7,00
|
|Tam
|3.611
|3.702
|8,94
|
|Yarım
|1.745
|1.791
|4,32
|
|Çeyrek
|875
|895
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,63
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:46PAMEL
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 59.90 lira fiyatla işlem gören hissede 165, 892 adet işlem
-
16:45BIOEN
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 167, 671 adet işlem
-
16:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, AKBNK, ARCLK
-
16:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 09 kaybederek (% -0.08 ) 1, 345
-
16:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, DOBUR, VANGD, ERBOS