***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2021 14:43
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973962
BIST
17:311.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,77
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
17:319,5885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0522
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
17:3111,1285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0539
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1429
En Düşük
10,9907
17:31551,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,76
|Açılış
|: 551,60
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
552,57
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler17:31
|VANGD
|6,49
|39.687.896
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|24.627.193
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|130.698.611
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|145.892.157
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,36
|125.418.817
|% 8,67
|
|KRGYO
|6,66
|49.583.711
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|217.076.941
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.375.740
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|370.529.045
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.360.932.467
|% -9,90
|
|GARAN
|10,12
|3.021.499.918
|% -0,10
|
|TSPOR
|5,37
|1.360.932.467
|% -9,90
|
|THYAO
|15,35
|1.098.641.555
|% 0,46
|
|SISE
|8,62
|845.765.734
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,06
|792.059.940
|% 1,85
|
|GARAN
|10,12
|3.021.499.918
|% -0,10
|
|YKBNK
|2,83
|782.140.393
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.360.932.467
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,15
|693.118.190
|% 4,53
|
|EKGYO
|2,03
|289.245.693
|% 0,00
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5850
|9,5885
|% 0,55
|
|Euro
|11,1144
|11,1285
|% 0,49
|
|Sterlin
|13,0317
|13,0971
|% 0,30
|
|Frank
|10,4527
|10,5157
|% 0,06
|
|Riyal
|2,5497
|2,5624
|% 0,58
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,90
|
|Altın Gr.
|551
|551
|0,83
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|-0,40
|