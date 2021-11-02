***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2021 14:43
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973964
BIST
17:011.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
17:019,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0422
|Açılış
|: 9,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5785
En Düşük
9,4675
17:0111,1002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0256
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
17:01550,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,86
|Açılış
|: 550,70
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler17:01
|DOBUR
|64,40
|24.044.829
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|99.576.059
|% 9,97
|
|ERBOS
|122,80
|130.566.478
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|145.632.483
|% 9,91
|
|VANGD
|6,47
|35.834.117
|% 9,66
|
|KRGYO
|6,66
|49.524.410
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|215.841.570
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.360.306
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|352.957.054
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.359.528.653
|% -9,90
|
|GARAN
|10,14
|2.910.286.928
|% 0,10
|
|TSPOR
|5,37
|1.359.528.653
|% -9,90
|
|THYAO
|15,37
|1.074.015.739
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,82
|754.412.854
|% 0,71
|
|AKBNK
|6,06
|744.707.570
|% 1,85
|
|GARAN
|10,14
|2.910.286.928
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,82
|754.412.854
|% 0,71
|
|TSPOR
|5,37
|1.359.528.653
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|666.826.189
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|264.380.875
|% 0,00
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5739
|9,5785
|% 0,44
|
|Euro
|11,0931
|11,1002
|% 0,23
|
|Sterlin
|12,9816
|13,0467
|% -0,09
|
|Frank
|10,4102
|10,4729
|% -0,34
|
|Riyal
|2,5376
|2,5504
|% 0,11
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-2,29
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|3.636
|3.690
|15,00
|
|Tam
|3.617
|3.708
|14,90
|
|Yarım
|1.748
|1.794
|7,20
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,28
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,02
|84,02
|-0,69
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:17KOZAA
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 16.03 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 905, 762 adet işlem
-
17:16VERUS
Yüzde 6.81 oranında artışla 50.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 221, 309 adet işlem
-
17:15DGATE
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 13.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 215 adet işlem
-
17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, GUBRF, EREGL
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 75 kaybederek (% -0.06 ) 1, 346