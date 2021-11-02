***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2021 14:43
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973967
BIST
17:011.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
17:019,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0422
|Açılış
|: 9,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5785
En Düşük
9,4675
17:0111,1002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0256
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
17:01550,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,86
|Açılış
|: 550,70
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler17:01
|DOBUR
|64,40
|24.025.638
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|99.480.434
|% 9,97
|
|ERBOS
|122,80
|130.529.515
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|145.627.073
|% 9,91
|
|VANGD
|6,46
|34.727.046
|% 9,49
|
|KRGYO
|6,66
|49.524.324
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|215.808.166
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.360.306
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|352.612.022
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.359.315.893
|% -9,90
|
|GARAN
|10,12
|2.903.434.348
|% -0,10
|
|TSPOR
|5,37
|1.359.315.893
|% -9,90
|
|THYAO
|15,38
|1.073.366.475
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,82
|754.330.559
|% 0,71
|
|AKBNK
|6,05
|743.485.343
|% 1,68
|
|GARAN
|10,12
|2.903.434.348
|% -0,10
|
|YKBNK
|2,82
|754.330.559
|% 0,71
|
|TSPOR
|5,37
|1.359.315.893
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,22
|663.144.365
|% 6,30
|
|EKGYO
|2,02
|264.281.803
|% -0,49
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5739
|9,5785
|% 0,44
|
|Euro
|11,0931
|11,1002
|% 0,23
|
|Sterlin
|12,9971
|13,0623
|% 0,03
|
|Frank
|10,4264
|10,4892
|% -0,19
|
|Riyal
|2,5416
|2,5543
|% 0,27
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-4,22
|
|Altın Gr.
|550
|551
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.637
|3.692
|17,00
|
|Tam
|3.622
|3.713
|20,08
|
|Yarım
|1.751
|1.796
|9,71
|
|Çeyrek
|878
|898
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,60
|