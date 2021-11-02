***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2021 14:43
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973970
BIST
17:471.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,08
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
17:479,5828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0465
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
17:4711,1198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0452
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1429
En Düşük
10,9907
17:47551,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,81
|Açılış
|: 551,65
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
552,57
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler17:47
|FRIGO
|23,56
|45.162.225
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|130.947.649
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|145.976.495
|% 9,91
|
|DOBUR
|64,35
|25.300.971
|% 9,91
|
|VERTU
|23,22
|129.248.080
|% 9,22
|
|KRGYO
|6,66
|49.594.040
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|217.539.172
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.457.875
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|381.118.421
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.362.425.843
|% -9,90
|
|GARAN
|10,13
|3.182.889.905
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,37
|1.362.425.843
|% -9,90
|
|THYAO
|15,38
|1.150.554.533
|% 0,65
|
|SISE
|8,62
|858.297.181
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|818.657.648
|% 2,02
|
|GARAN
|10,13
|3.182.889.905
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,82
|815.633.023
|% 0,71
|
|TSPOR
|5,37
|1.362.425.843
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,28
|743.307.794
|% 7,81
|
|EKGYO
|2,03
|291.185.228
|% 0,00
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5796
|9,5828
|% 0,49
|
|Euro
|11,1085
|11,1198
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,0260
|13,0913
|% 0,26
|
|Frank
|10,4528
|10,5158
|% 0,06
|
|Riyal
|2,5472
|2,5600
|% 0,49
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,44
|
|Altın Gr.
|552
|552
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,22
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Seans Raporu
17:47
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