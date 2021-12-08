***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 15:26
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981965
BIST
17:512.007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 26,14
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:5113,6999
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2098
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:5115,5451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,3280
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:51784,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 10,57
|Açılış
|: 784,95
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BAGFS
|13,97
|11.505.353
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|865.016.080
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.033.930
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,70
|48.193.461
|% 9,98
|
|CRDFA
|4,86
|16.320.396
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|121.546.252
|% -9,97
|
|THYAO
|20,42
|4.876.301.951
|% 6,35
|
|GARAN
|12,02
|4.607.386.587
|% 1,61
|
|SISE
|14,88
|4.499.916.965
|% 1,43
|
|ASELS
|24,02
|2.552.407.484
|% 4,07
|
|KRDMD
|9,79
|2.515.753.871
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,54
|1.874.629.838
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,64
|1.521.594.871
|% 1,96
|
|GARAN
|12,02
|4.607.386.587
|% 1,61
|
|TSKB
|1,65
|589.352.868
|% 1,85
|
|SISE
|14,88
|4.499.916.965
|% 1,43
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6975
|13,6999
|% 1,56
|
|Euro
|15,4928
|15,5451
|% 2,16
|
|Sterlin
|18,0263
|18,1167
|% 1,21
|
|Frank
|14,7702
|14,8592
|% 1,67
|
|Riyal
|3,6384
|3,6567
|% 1,50
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-0,85
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,62
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,48
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,16
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
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17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH