***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 15:26
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981966
BIST
17:502.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 26,83
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:5013,7183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2282
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:5015,5360
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,3189
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:50784,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 10,15
|Açılış
|: 785,99
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:48
|BAGFS
|13,97
|11.477.134
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|864.872.642
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.033.930
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.318.476
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|121.249.350
|% -9,97
|
|THYAO
|20,44
|4.848.100.644
|% 6,46
|
|GARAN
|12,02
|4.528.780.091
|% 1,61
|
|SISE
|14,88
|4.461.035.452
|% 1,43
|
|ASELS
|24,14
|2.508.704.786
|% 4,59
|
|KRDMD
|9,87
|2.440.926.864
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,54
|1.872.891.812
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,64
|1.516.199.337
|% 1,96
|
|GARAN
|12,02
|4.528.780.091
|% 1,61
|
|TSKB
|1,65
|586.873.072
|% 1,85
|
|SISE
|14,88
|4.461.035.452
|% 1,43
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7048
|13,7116
|% 1,64
|
|Euro
|15,4934
|15,5358
|% 2,09
|
|Sterlin
|18,0817
|18,1724
|% 1,52
|
|Frank
|14,8219
|14,9112
|% 2,02
|
|Riyal
|3,6502
|3,6685
|% 1,83
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-2,90
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,41
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,37
|75,37
|-0,07
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH