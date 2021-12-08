***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 15:26
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981968
BIST
17:062.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 27,07
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:0613,7471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,2570
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7567
En Düşük
13,4450
17:0615,5902
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 0,3731
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5902
En Düşük
15,1751
17:06785,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 10,89
|Açılış
|: 785,27
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:06
|BAGFS
|13,97
|11.443.885
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|860.045.532
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.806.512
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.269.808
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|118.751.264
|% -9,97
|
|THYAO
|20,52
|4.479.304.113
|% 6,88
|
|SISE
|14,97
|4.239.398.917
|% 2,04
|
|GARAN
|11,97
|4.020.817.948
|% 1,18
|
|ASELS
|24,02
|2.302.699.383
|% 4,07
|
|KRDMD
|9,80
|2.184.995.009
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,55
|1.794.367.371
|% 6,25
|
|YKBNK
|3,62
|1.411.526.911
|% 1,40
|
|GARAN
|11,97
|4.020.817.948
|% 1,18
|
|TSKB
|1,66
|530.984.565
|% 2,47
|
|SISE
|14,97
|4.239.398.917
|% 2,04
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7379
|13,7471
|% 1,91
|
|Euro
|15,5341
|15,5902
|% 2,45
|
|Sterlin
|18,0520
|18,1425
|% 1,36
|
|Frank
|14,7884
|14,8775
|% 1,79
|
|Riyal
|3,6417
|3,6599
|% 1,59
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,60
|
|Altın Gr.
|785
|785
|10,71
|
|Cumhuriyet
|5.197
|5.275
|24,00
|
|Tam
|5.172
|5.303
|18,82
|
|Yarım
|2.500
|2.565
|9,10
|
|Çeyrek
|1.254
|1.283
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,63
|75,63
|0,19
|