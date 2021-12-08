***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 15:26
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981970
BIST
17:022.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 27,62
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:0213,7487
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,2586
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7536
En Düşük
13,4450
17:0215,5559
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,3388
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5589
En Düşük
15,1751
17:02784,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 9,93
|Açılış
|: 783,38
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:02
|BAGFS
|13,97
|11.443.885
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|860.045.532
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.806.512
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.269.808
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|118.751.264
|% -9,97
|
|THYAO
|20,52
|4.479.304.113
|% 6,88
|
|SISE
|14,97
|4.239.398.917
|% 2,04
|
|GARAN
|11,97
|4.020.817.948
|% 1,18
|
|ASELS
|24,02
|2.302.699.383
|% 4,07
|
|KRDMD
|9,80
|2.184.995.009
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,55
|1.794.367.371
|% 6,25
|
|YKBNK
|3,62
|1.411.526.911
|% 1,40
|
|GARAN
|11,97
|4.020.817.948
|% 1,18
|
|TSKB
|1,66
|530.984.565
|% 2,47
|
|SISE
|14,97
|4.239.398.917
|% 2,04
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7411
|13,7487
|% 1,92
|
|Euro
|15,5434
|15,5559
|% 2,23
|
|Sterlin
|18,0241
|18,1145
|% 1,20
|
|Frank
|14,7713
|14,8603
|% 1,67
|
|Riyal
|3,6367
|3,6549
|% 1,45
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,27
|
|Altın Gr.
|785
|785
|10,74
|
|Cumhuriyet
|5.197
|5.275
|24,00
|
|Tam
|5.173
|5.304
|20,53
|
|Yarım
|2.500
|2.566
|9,93
|
|Çeyrek
|1.254
|1.283
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,34
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:12KUTPO
Yüzde 5.22 oranında artışla 121.00 lira fiyatla işlem gören hissede 480, 434 adet işlem
-
17:11BRISA
Yüzde 4.94 oranında artışla 33.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 683, 573 adet işlem
-
17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TCELL, SASA
-
17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 28 artarak (% 1.55 ) 1, 784
-
17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, BAGFS, AYES, DURDO, HEKTS, RALYH, ISBIR, RNPOL, ATATP, DOBUR