***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 15:26
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981972
BIST
17:142.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 27,68
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:1413,7663
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,2762
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:1415,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,3625
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:14785,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 11,13
|Açılış
|: 787,00
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:14
|BAGFS
|13,97
|11.449.990
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|862.509.197
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.807.093
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.295.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|119.681.520
|% -9,97
|
|THYAO
|20,48
|4.557.744.229
|% 6,67
|
|SISE
|14,91
|4.318.353.342
|% 1,64
|
|GARAN
|11,98
|4.085.715.240
|% 1,27
|
|ASELS
|24,04
|2.328.710.002
|% 4,16
|
|KRDMD
|9,77
|2.219.628.377
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,53
|1.838.696.711
|% 5,42
|
|YKBNK
|3,62
|1.447.909.466
|% 1,40
|
|GARAN
|11,98
|4.085.715.240
|% 1,27
|
|TSKB
|1,66
|544.482.183
|% 2,47
|
|SISE
|14,91
|4.318.353.342
|% 1,64
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7519
|13,7663
|% 2,05
|
|Euro
|15,5462
|15,5796
|% 2,38
|
|Sterlin
|18,0609
|18,1515
|% 1,41
|
|Frank
|14,7993
|14,8885
|% 1,87
|
|Riyal
|3,6424
|3,6607
|% 1,62
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,27
|
|Altın Gr.
|785
|785
|10,74
|
|Cumhuriyet
|5.197
|5.275
|24,00
|
|Tam
|5.173
|5.304
|20,53
|
|Yarım
|2.500
|2.566
|9,93
|
|Çeyrek
|1.254
|1.283
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,34
|