***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 15:26
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981973
BIST
15:581.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 17,86
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.978
15:5813,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2015
|Açılış
|: 13,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
15:5815,4984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,2813
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5254
En Düşük
15,1751
15:58786,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 12,46
|Açılış
|: 786,84
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler15:58
|BAGFS
|13,97
|11.437.501
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|ATATP
|63,55
|15.689.961
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.128.650
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|114.827.681
|% -9,97
|
|THYAO
|20,16
|3.721.982.575
|% 5,00
|
|SISE
|14,86
|3.580.733.221
|% 1,30
|
|GARAN
|11,95
|3.265.076.471
|% 1,01
|
|ASELS
|23,96
|2.086.188.506
|% 3,81
|
|KRDMD
|9,72
|1.879.597.363
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,53
|1.438.535.429
|% 5,42
|
|YKBNK
|3,61
|1.228.845.776
|% 1,12
|
|TSKB
|1,65
|460.433.967
|% 1,85
|
|GARAN
|11,95
|3.265.076.471
|% 1,01
|
|SISE
|14,86
|3.580.733.221
|% 1,30
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6862
|13,6916
|% 1,49
|
|Euro
|15,4705
|15,4984
|% 1,85
|
|Sterlin
|18,0754
|18,1661
|% 1,49
|
|Frank
|14,8102
|14,8994
|% 1,94
|
|Riyal
|3,6480
|3,6663
|% 1,77
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-0,17
|
|Altın Gr.
|787
|788
|13,14
|
|Cumhuriyet
|5.209
|5.288
|37,00
|
|Tam
|5.187
|5.319
|35,02
|
|Yarım
|2.507
|2.573
|16,94
|
|Çeyrek
|1.258
|1.286
|8,47
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,13
|
|B. Petrol
|75,79
|75,79
|0,35
|
Seans Raporu
15:58
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