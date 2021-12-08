***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 15:26
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981969
BIST
17:202.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 27,34
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:2013,7462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,2561
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:2015,5563
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,3392
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:20787,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 13,38
|Açılış
|: 787,31
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:20
|BAGFS
|13,97
|11.456.570
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|863.021.428
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.807.674
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.304.635
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|120.137.917
|% -9,97
|
|THYAO
|20,54
|4.664.757.109
|% 6,98
|
|SISE
|14,90
|4.344.892.454
|% 1,57
|
|GARAN
|11,98
|4.125.383.429
|% 1,27
|
|ASELS
|24,06
|2.384.930.239
|% 4,25
|
|KRDMD
|9,75
|2.237.713.697
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,54
|1.865.590.209
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.449.608.392
|% 1,68
|
|GARAN
|11,98
|4.125.383.429
|% 1,27
|
|TSKB
|1,64
|557.742.840
|% 1,23
|
|SISE
|14,90
|4.344.892.454
|% 1,57
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7248
|13,7462
|% 1,90
|
|Euro
|15,5227
|15,5563
|% 2,23
|
|Sterlin
|18,1039
|18,1947
|% 1,65
|
|Frank
|14,8379
|14,9273
|% 2,13
|
|Riyal
|3,6535
|3,6718
|% 1,92
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-4,07
|
|Altın Gr.
|787
|787
|12,94
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|0,12
|
|B. Petrol
|75,30
|75,30
|-0,14
|