***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 16:02
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Rapor Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991886
BIST
15:512.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 34,93
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.069
En Düşük
2.047
15:5113,8910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0846
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8952
En Düşük
13,6904
15:5115,7301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
15:51800,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,02
|Açılış
|: 800,33
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
804,15
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler15:48
|KRSTL
|4,18
|41.084.918
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|29.024.546
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.036.545
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.023.557
|% 9,94
|
|ELITE
|18,10
|234.814.666
|% -8,77
|
|LIDFA
|4,38
|55.916.936
|% -7,98
|
|SANEL
|6,47
|6.767.828
|% -4,85
|
|IHAAS
|10,02
|4.108.089
|% -4,57
|
|RALYH
|11,62
|24.321.162
|% -4,28
|
|THYAO
|26,78
|3.148.586.975
|% 7,38
|
|GARAN
|11,84
|1.977.475.581
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,80
|1.587.366.589
|% 1,72
|
|EREGL
|30,98
|1.468.173.577
|% 1,18
|
|SISE
|15,15
|1.356.325.580
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,76
|1.113.784.804
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,41
|626.532.449
|% 2,99
|
|GARAN
|11,84
|1.977.475.581
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,80
|1.587.366.589
|% 1,72
|
|THYAO
|26,78
|3.148.586.975
|% 7,38
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8577
|13,8792
|% 0,53
|
|Euro
|15,6939
|15,7094
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,7798
|18,8740
|% 0,35
|
|Frank
|14,9800
|15,0702
|% 0,03
|
|Riyal
|3,6871
|3,7056
|% 0,55
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-2,98
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,49
|
|Cumhuriyet
|5.318
|5.398
|-3,00
|
|Tam
|5.292
|5.427
|-5,80
|
|Yarım
|2.558
|2.625
|-2,81
|
|Çeyrek
|1.283
|1.312
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,97
|0,06
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|-0,47
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Seans Raporu
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