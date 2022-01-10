***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 16:02
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991888
BIST
15:492.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 34,94
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.069
En Düşük
2.047
15:4913,8738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0674
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8952
En Düşük
13,6904
15:4915,7269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
15:49800,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,24
|Açılış
|: 800,54
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
804,15
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler15:49
|KRSTL
|4,18
|41.107.910
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|29.024.546
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.036.545
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|45.224.689
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|6.301.813
|% 9,96
|
|ELITE
|18,07
|235.216.402
|% -8,92
|
|LIDFA
|4,36
|55.973.881
|% -8,40
|
|SANEL
|6,47
|6.767.828
|% -4,85
|
|RALYH
|11,61
|24.475.390
|% -4,37
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,72
|3.160.347.478
|% 7,14
|
|GARAN
|11,84
|1.977.641.440
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,80
|1.588.179.312
|% 1,72
|
|EREGL
|30,96
|1.469.305.596
|% 1,11
|
|SISE
|15,15
|1.361.760.191
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,77
|1.113.836.593
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,40
|626.545.937
|% 2,56
|
|GARAN
|11,84
|1.977.641.440
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,80
|1.588.179.312
|% 1,72
|
|THYAO
|26,72
|3.160.347.478
|% 7,14
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8643
|13,8738
|% 0,49
|
|Euro
|15,6876
|15,7269
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,7648
|18,8589
|% 0,27
|
|Frank
|14,9681
|15,0582
|% -0,05
|
|Riyal
|3,6845
|3,7030
|% 0,48
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-1,76
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,38
|
|Cumhuriyet
|5.318
|5.398
|-3,00
|
|Tam
|5.288
|5.422
|-10,50
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-5,09
|
|Çeyrek
|1.282
|1.311
|-2,54
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|0,05
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,53
|
Seans Raporu
15:49
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