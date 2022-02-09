***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.02.2022 10:26
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ocak 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000564
BIST
10:312.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,74
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.046
10:3113,5305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0106
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6350
|
13,5799
En Düşük
13,5153
10:3115,4812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,5330
En Düşük
15,4470
10:31797,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,49
|Açılış
|: 797,63
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
796,49
BIST En Aktif Hisseler10:31
|PKENT
|594,40
|4.735.585
|% 9,99
|
|KLKIM
|18,18
|17.045.077
|% 9,98
|
|DESA
|11,79
|3.719.238
|% 9,98
|
|ETYAT
|4,30
|1.642.626
|% 9,97
|
|OYLUM
|4,42
|3.194.065
|% 9,95
|
|ORCAY
|35,20
|131.454.910
|% -6,38
|
|SONME
|47,56
|1.445.303
|% -3,92
|
|ULAS
|3,45
|856.504
|% -3,90
|
|HURGZ
|2,22
|5.548.557
|% -3,90
|
|MARKA
|4,28
|669.019
|% -3,17
|
|THYAO
|29,84
|476.057.195
|% 0,00
|
|EREGL
|29,66
|346.166.238
|% 0,20
|
|KRDMD
|12,05
|275.559.967
|% -0,25
|
|SISE
|14,26
|208.195.838
|% 0,00
|
|ARDYZ
|6,95
|192.981.728
|% -1,00
|
|YKBNK
|4,13
|184.557.814
|% 0,49
|
|MOBTL
|1,91
|67.722.983
|% 3,24
|
|ARDYZ
|6,95
|192.981.728
|% -1,00
|
|KRDMD
|12,05
|275.559.967
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,35
|51.260.093
|% 0,43
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5226
|13,5305
|% -0,08
|
|Euro
|15,4668
|15,4812
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,2651
|18,3567
|% -0,05
|
|Frank
|14,5866
|14,6744
|% -0,04
|
|Riyal
|3,5963
|3,6143
|% -0,06
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|1,37
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,36
|
|Cumhuriyet
|5.304
|5.384
|-3,00
|
|Tam
|5.281
|5.413
|-5,60
|
|Yarım
|2.552
|2.618
|-2,71
|
|Çeyrek
|1.280
|1.309
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,17
|0,02
|
|B. Petrol
|91,22
|91,22
|-0,33
|