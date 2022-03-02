***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.03.2022 14:04
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006448
BIST
13:531.998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 27,72
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.998
En Düşük
1.962
13:5314,0613
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1657
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
13:5315,6717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1649
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
13:53870,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,91
|Açılış
|: 870,89
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler13:51
|KSTUR
|264,00
|251.592
|% 10,00
|
|PRKAB
|43,50
|25.416.154
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|232.681.243
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|121.801.831
|% 9,92
|
|YYAPI
|0,92
|10.620.181
|% 9,52
|
|AKFGY
|3,61
|98.647.452
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|33.794.492
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|149.501
|% -9,87
|
|ORMA
|30,28
|350.308
|% -8,24
|
|ATSYH
|14,70
|1.020.430
|% -7,95
|
|KRDMD
|13,14
|3.577.265.957
|% 7,18
|
|THYAO
|25,48
|2.161.770.316
|% 0,87
|
|EREGL
|34,86
|2.101.893.919
|% 5,06
|
|ASELS
|23,52
|1.088.652.995
|% -2,00
|
|GARAN
|11,70
|817.141.935
|% 0,69
|
|KRDMD
|13,14
|3.577.265.957
|% 7,18
|
|YKBNK
|3,70
|541.811.088
|% 1,93
|
|THYAO
|25,48
|2.161.770.316
|% 0,87
|
|GARAN
|11,70
|817.141.935
|% 0,69
|
|EREGL
|34,86
|2.101.893.919
|% 5,06
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0597
|14,0691
|% 1,25
|
|Euro
|15,6080
|15,6584
|% 0,98
|
|Sterlin
|18,6759
|18,7695
|% 1,19
|
|Frank
|15,2498
|15,3416
|% 1,21
|
|Riyal
|3,7374
|3,7561
|% 1,26
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-18,50
|
|Altın Gr.
|870
|870
|1,09
|
|Cumhuriyet
|5.795
|5.883
|83,00
|
|Tam
|5.759
|5.904
|73,38
|
|Yarım
|2.783
|2.856
|35,50
|
|Çeyrek
|1.396
|1.428
|17,75
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|4,74
|