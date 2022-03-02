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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

02.03.2022 14:04
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ocak 2022 Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006448


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,41% |  27,72
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Önceki Kapanış :  1.970  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 264,00 251.592 % 10,00  
PRKAB 43,50 25.416.154 % 9,96  
ISGYO 6,65 232.681.243 % 9,92  
KONKA 11,08 121.801.831 % 9,92  
YYAPI 0,92 10.620.181 % 9,52  
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13:51 Alış Satış %  
Dolar 14,0597 14,0691 % 1,25  
Euro 15,6080 15,6584 % 0,98  
Sterlin 18,6759 18,7695 % 1,19  
Frank 15,2498 15,3416 % 1,21  
Riyal 3,7374 3,7561 % 1,26  
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13:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.927 -18,50  
Altın Gr. 870 870 1,09  
Cumhuriyet 5.795 5.883 83,00  
Tam 5.759 5.904 73,38  
Yarım 2.783 2.856 35,50  
Çeyrek 1.396 1.428 17,75  
Gümüş.Ons 25,02 25,04 -0,45  
Gümüş Gr. 11,28 11,30 -0,09  
B. Petrol 110 110 4,74  
Seans Raporu 13:51
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