***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 13:16
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şubat 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007747
BIST
14:341.970
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -20,78
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
14:3414,4026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1884
|Açılış
|: 14,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
14:3415,6413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0653
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6413
En Düşük
15,4420
14:34920,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 21,47
|Açılış
|: 920,66
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler14:34
|MERKO
|3,42
|23.529.866
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|27.342.262
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|143.220.007
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.159.509
|% 9,90
|
|PETUN
|24,24
|67.741.707
|% 9,88
|
|SANEL
|8,01
|6.089.489
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,91
|19.090.620
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.155.505
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|49.524.015
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|68.118.666
|% -9,76
|
|KRDMD
|13,58
|2.181.815.454
|% 0,44
|
|EREGL
|34,02
|1.356.976.081
|% 0,06
|
|THYAO
|24,72
|1.279.641.466
|% -2,29
|
|GARAN
|11,74
|1.064.484.092
|% -0,93
|
|ASELS
|24,22
|1.059.606.378
|% 0,08
|
|ODAS
|1,36
|246.527.912
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,96
|486.353.431
|% 2,42
|
|KRDMD
|13,58
|2.181.815.454
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,04
|225.326.759
|% 0,00
|
|PETKM
|8,07
|763.433.287
|% 0,88
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3949
|14,4026
|% 1,33
|
|Euro
|15,6162
|15,6413
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,8638
|18,9584
|% 0,46
|
|Frank
|15,4818
|15,5750
|% 0,26
|
|Riyal
|3,8232
|3,8424
|% 1,21
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|23,24
|
|Altın Gr.
|922
|922
|22,77
|
|Cumhuriyet
|6.131
|6.224
|166,00
|
|Tam
|6.093
|6.247
|161,16
|
|Yarım
|2.944
|3.021
|76,91
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|38,98
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,27
|
|B. Petrol
|125
|125
|6,93
|