***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 13:19
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007754
BIST
13:261.980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -10,80
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.972
13:2614,3528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1386
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
13:2615,5684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0076
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
13:26921,55
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 22,31
|Açılış
|: 921,55
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler13:26
|PETUN
|24,26
|60.155.166
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|26.153.085
|% 9,96
|
|ATSYH
|15,45
|1.029.121
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|141.810.250
|% 9,91
|
|EKIZ
|7,13
|1.074.669
|% 9,86
|
|AVHOL
|5,37
|8.898.073
|% -9,90
|
|USAK
|1,48
|67.259.635
|% -9,76
|
|EUHOL
|2,92
|16.764.059
|% -9,60
|
|MARTI
|2,07
|13.408.987
|% -8,81
|
|DAGHL
|11,90
|1.489.150
|% -8,11
|
|KRDMD
|13,65
|1.916.215.968
|% 0,96
|
|EREGL
|34,42
|1.145.655.510
|% 1,24
|
|THYAO
|24,74
|1.004.951.472
|% -2,21
|
|GARAN
|11,73
|970.127.926
|% -1,01
|
|KOZAL
|133,40
|852.406.554
|% 3,65
|
|ODAS
|1,35
|230.900.636
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,94
|435.897.458
|% 1,73
|
|KRDMD
|13,65
|1.916.215.968
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,04
|210.281.146
|% 0,00
|
|PETKM
|8,11
|675.046.060
|% 1,37
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3501
|14,3528
|% 0,98
|
|Euro
|15,5396
|15,5684
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,8326
|18,9271
|% 0,30
|
|Frank
|15,4379
|15,5309
|% -0,02
|
|Riyal
|3,8120
|3,8311
|% 0,92
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.002
|34,43
|
|Altın Gr.
|922
|922
|22,83
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.204
|146,00
|
|Tam
|6.082
|6.235
|149,41
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|72,28
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|36,14
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,28
|
|B. Petrol
|125
|125
|7,34
|