***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.04.2022 18:27
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mart 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015179
BIST
18:052.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,38
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
18:0514,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0165
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
18:0516,2181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0319
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
18:05907,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -5,77
|Açılış
|: 907,55
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|37.497.991
|% 9,97
|
|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.755.206
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|3.600.279
|% 9,86
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|340,00
|94.474.718
|% -9,28
|
|ETILR
|8,85
|5.384.765
|% -6,25
|
|KLNMA
|14,51
|756.507
|% -6,08
|
|AKFGY
|3,13
|30.655.057
|% -5,72
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|THYAO
|32,78
|3.287.507.191
|% 1,61
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,60
|2.457.323.840
|% 1,96
|
|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
|% 6,06
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|AKBNK
|7,31
|2.177.623.713
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,74
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6849
|14,6952
|% 0,16
|
|Euro
|16,2095
|16,2205
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,1962
|19,2925
|% -0,13
|
|Frank
|15,8051
|15,9003
|% -0,17
|
|Riyal
|3,9041
|3,9237
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-16,80
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-4,90
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,61
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,24
|