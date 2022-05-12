***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 13:14
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029712
BIST
13:512.386
En Yüksek
|Değişim
|: -2,76%
|| -67,83
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:5115,3997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0978
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:5116,1837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0497
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:51915,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,55
|Açılış
|: 915,19
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:49
|GLBMD
|7,15
|18.694.079
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.595.231
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.020.131
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,84
|62.121.066
|% 9,33
|
|ULUUN
|11,11
|270.528.355
|% 7,03
|
|LIDFA
|6,21
|616.343
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.765.838
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|820.352
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|41,20
|2.717.879.256
|% -2,37
|
|SISE
|19,47
|2.039.442.600
|% -2,45
|
|KRDMD
|15,86
|1.522.075.089
|% -4,86
|
|ASELS
|22,84
|1.195.105.545
|% -4,27
|
|EREGL
|32,78
|1.169.398.604
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,68
|663.920.909
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,58
|773.563.977
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,56
|385.434.467
|% -2,47
|
|SISE
|19,47
|2.039.442.600
|% -2,45
|
|ODAS
|2,34
|226.993.664
|% -4,49
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3910
|15,3997
|% 0,64
|
|Euro
|16,1386
|16,1781
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,7416
|18,8356
|% 0,29
|
|Frank
|15,3957
|15,4885
|% 0,40
|
|Riyal
|4,0915
|4,1121
|% 0,59
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-5,89
|
|Altın Gr.
|916
|916
|4,79
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.117
|6.272
|-19,71
|
|Yarım
|2.957
|3.034
|-9,54
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|-4,77
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,86
|