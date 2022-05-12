***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 13:14
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029713
BIST
13:502.386
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -68,44
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:5015,3983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0964
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:5016,1800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0460
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:50914,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,86
|Açılış
|: 914,49
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:48
|GLBMD
|7,15
|18.694.079
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.611.648
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.020.131
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,85
|62.773.230
|% 9,42
|
|SMRTG
|23,78
|261.732.524
|% 7,12
|
|LIDFA
|6,21
|654.739
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.014.386
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|822.390
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|41,08
|2.737.365.539
|% -2,65
|
|SISE
|19,45
|2.067.562.444
|% -2,56
|
|KRDMD
|15,85
|1.534.965.863
|% -4,92
|
|ASELS
|22,78
|1.205.043.856
|% -4,53
|
|EREGL
|32,76
|1.183.726.310
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,68
|664.031.607
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,57
|788.004.062
|% -2,77
|
|DOHOL
|3,57
|398.968.191
|% -2,19
|
|SISE
|19,45
|2.067.562.444
|% -2,56
|
|ODAS
|2,33
|229.396.539
|% -4,90
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3910
|15,3997
|% 0,64
|
|Euro
|16,1386
|16,1781
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,7386
|18,8326
|% 0,27
|
|Frank
|15,3930
|15,4858
|% 0,38
|
|Riyal
|4,0920
|4,1126
|% 0,60
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-5,34
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,86
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.105
|6.261
|-31,40
|
|Yarım
|2.951
|3.029
|-15,19
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|-0,26
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,90
|