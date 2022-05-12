***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 13:14
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029716
BIST
13:392.387
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -67,00
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:3915,4000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0981
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:3916,1797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0457
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:39916,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,44
|Açılış
|: 916,43
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:38
|GLBMD
|7,15
|18.691.283
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.562.921
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.002.131
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,83
|62.046.379
|% 9,23
|
|ULUUN
|11,12
|268.564.605
|% 7,13
|
|LIDFA
|6,21
|612.896
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.698.914
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|812.967
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|40,96
|2.571.301.447
|% -2,94
|
|SISE
|19,46
|2.000.784.622
|% -2,51
|
|KRDMD
|15,86
|1.484.257.013
|% -4,86
|
|ASELS
|22,84
|1.168.451.673
|% -4,27
|
|TUPRS
|251,20
|1.152.472.166
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,67
|663.541.379
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,57
|754.228.101
|% -2,77
|
|DOHOL
|3,55
|374.301.912
|% -2,74
|
|SISE
|19,46
|2.000.784.622
|% -2,51
|
|ODAS
|2,33
|223.438.304
|% -4,90
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3896
|15,4001
|% 0,64
|
|Euro
|16,1292
|16,1751
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,7412
|18,8352
|% 0,28
|
|Frank
|15,4044
|15,4972
|% 0,45
|
|Riyal
|4,0921
|4,1126
|% 0,60
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-0,65
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,53
|
|Cumhuriyet
|6.138
|6.230
|-33,00
|
|Tam
|6.112
|6.267
|-24,95
|
|Yarım
|2.954
|3.032
|-12,07
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,26
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,89
|