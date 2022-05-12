***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 13:14
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029718
BIST
13:402.389
En Yüksek
|Değişim
|: -2,66%
|| -65,20
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:4015,4000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0981
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:4016,1797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0457
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:40916,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,79
|Açılış
|: 916,43
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:38
|GLBMD
|7,15
|18.691.283
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.570.066
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.004.163
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,80
|62.046.379
|% 8,96
|
|ULUUN
|11,12
|268.654.723
|% 7,13
|
|LIDFA
|6,21
|612.896
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.718.805
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|812.967
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|40,94
|2.577.765.930
|% -2,99
|
|SISE
|19,46
|2.008.028.821
|% -2,51
|
|KRDMD
|15,88
|1.492.922.223
|% -4,74
|
|ASELS
|22,84
|1.174.748.989
|% -4,27
|
|TUPRS
|251,20
|1.154.996.976
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,67
|663.653.114
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,56
|754.409.758
|% -2,98
|
|DOHOL
|3,56
|374.457.021
|% -2,47
|
|SISE
|19,46
|2.008.028.821
|% -2,51
|
|ODAS
|2,33
|224.208.225
|% -4,90
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3896
|15,4001
|% 0,64
|
|Euro
|16,1292
|16,1751
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,7404
|18,8344
|% 0,28
|
|Frank
|15,4007
|15,4934
|% 0,43
|
|Riyal
|4,0916
|4,1121
|% 0,59
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-5,08
|
|Altın Gr.
|916
|916
|4,18
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.117
|6.272
|-19,71
|
|Yarım
|2.957
|3.034
|-9,54
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|-4,77
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,10
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|-0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,68
|