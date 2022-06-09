***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.06.2022 15:52
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036443
BIST
17:312.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,40
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:3117,2304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1042
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
17:3118,4773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0835
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
17:311.020,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 1.020,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:29
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.473.621
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|40.694.384
|% 9,96
|
|FONET
|13,07
|78.839.569
|% 9,92
|
|FLAP
|4,32
|95.625.298
|% 9,92
|
|TSGYO
|6,75
|51.956.664
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|93.243.625
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.446.277
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|403,80
|34.183.314
|% -8,14
|
|THYAO
|47,24
|7.149.440.933
|% 1,11
|
|SISE
|22,66
|3.113.321.668
|% 3,66
|
|SASA
|43,36
|2.220.028.807
|% 1,26
|
|SAHOL
|19,72
|1.773.839.715
|% -0,70
|
|TOASO
|63,20
|1.398.926.467
|% -4,31
|
|EKGYO
|2,63
|672.179.404
|% -1,87
|
|DOHOL
|4,03
|863.746.994
|% 1,51
|
|SEGYO
|1,20
|250.026.389
|% -4,76
|
|YKBNK
|4,62
|889.677.212
|% 0,87
|
|ODAS
|2,94
|513.474.161
|% 2,44
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2226
|17,2301
|% 0,61
|
|Euro
|18,4236
|18,4768
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,5281
|21,6361
|% 0,57
|
|Frank
|17,5871
|17,6930
|% 0,88
|
|Riyal
|4,5793
|4,6023
|% 0,60
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-12,42
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,16
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,04
|