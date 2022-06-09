***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.06.2022 15:52
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036446
BIST
17:292.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 4,10
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:2917,2353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1091
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
17:2918,4821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0883
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
17:291.020,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 1.020,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:27
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.457.232
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|39.634.934
|% 9,96
|
|FLAP
|4,32
|95.494.346
|% 9,92
|
|FONET
|13,04
|78.014.528
|% 9,67
|
|OYYAT
|68,85
|93.089.264
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.887.665
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.091.082
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|403,20
|34.092.994
|% -8,28
|
|THYAO
|47,22
|6.949.270.477
|% 1,07
|
|SISE
|22,66
|3.058.926.566
|% 3,66
|
|SASA
|43,44
|2.203.953.316
|% 1,45
|
|SAHOL
|19,77
|1.748.855.904
|% -0,45
|
|TOASO
|63,15
|1.381.125.152
|% -4,39
|
|EKGYO
|2,64
|670.840.522
|% -1,49
|
|SEGYO
|1,20
|249.346.185
|% -4,76
|
|DOHOL
|4,02
|831.756.971
|% 1,26
|
|YKBNK
|4,62
|866.034.153
|% 0,87
|
|ODAS
|2,94
|506.142.740
|% 2,44
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2202
|17,2299
|% 0,61
|
|Euro
|18,4180
|18,4706
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,5098
|21,6176
|% 0,48
|
|Frank
|17,5711
|17,6770
|% 0,79
|
|Riyal
|4,5776
|4,6006
|% 0,56
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-12,93
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.805
|6.908
|-10,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|-0,09
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,01
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 44 artarak (% 0.19 ) 2, 812
-
17:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, DOHOL, SEGYO
-
17:42PGSUS
Yüzde 5.52 oranında artışla 164.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 724 adet işlem
-
17:41KONKA
Yüzde 6.49 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 536, 971 adet işlem
-
17:40DESA
Yüzde 5.17 oranında artışla 12.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 557, 563 adet işlem