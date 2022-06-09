***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.06.2022 15:52
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
..
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036449
BIST
17:272.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,43
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:2717,2299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1037
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
17:2718,4706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0768
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
17:271.019,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.019,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:25
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.473.621
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|40.147.465
|% 9,96
|
|FONET
|13,07
|78.505.165
|% 9,92
|
|FLAP
|4,32
|95.616.973
|% 9,92
|
|OYYAT
|68,85
|93.243.625
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.954.315
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.434.671
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|403,10
|34.169.199
|% -8,30
|
|THYAO
|47,30
|7.125.177.567
|% 1,24
|
|SISE
|22,64
|3.106.714.318
|% 3,57
|
|SASA
|43,38
|2.216.653.871
|% 1,31
|
|SAHOL
|19,73
|1.768.567.705
|% -0,65
|
|TOASO
|63,20
|1.394.233.734
|% -4,31
|
|EKGYO
|2,63
|672.085.074
|% -1,87
|
|DOHOL
|4,03
|862.111.941
|% 1,51
|
|SEGYO
|1,19
|249.787.074
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,63
|884.350.151
|% 1,09
|
|ODAS
|2,94
|513.403.832
|% 2,44
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2202
|17,2355
|% 0,64
|
|Euro
|18,4169
|18,4730
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,5134
|21,6213
|% 0,50
|
|Frank
|17,5678
|17,6736
|% 0,77
|
|Riyal
|4,5785
|4,6014
|% 0,58
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-10,90
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,18
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,10
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40DESA
Yüzde 5.17 oranında artışla 12.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 557, 563 adet işlem
-
17:38ENKAI
Yüzde 4.40 oranında artışla 16.61 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 446, 044 adet işlem
-
17:37XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 39, 745.00 milyon TL de
-
17:37FLAP
Yüzde 9.92 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 903, 535 adet işlem
-
17:36EUREN
Yüzde 9.96 oranında artışla 19.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 017, 045 adet işlem