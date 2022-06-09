***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.06.2022 15:52
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036451
BIST
17:152.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,28
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:1517,2390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1128
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
17:1518,4588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0650
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
17:151.019,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.019,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:14
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.159.147
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|39.596.558
|% 9,96
|
|FONET
|13,05
|75.032.566
|% 9,76
|
|FLAP
|4,29
|85.929.563
|% 9,16
|
|OYYAT
|68,85
|92.795.481
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.882.859
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.025.782
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|403,90
|32.749.307
|% -8,12
|
|THYAO
|46,16
|5.974.557.564
|% -1,20
|
|SISE
|22,40
|2.868.300.881
|% 2,47
|
|SASA
|43,26
|2.130.959.357
|% 1,03
|
|SAHOL
|19,62
|1.675.719.329
|% -1,21
|
|TOASO
|63,00
|1.331.062.938
|% -4,62
|
|EKGYO
|2,63
|637.619.111
|% -1,87
|
|SEGYO
|1,20
|248.202.242
|% -4,76
|
|DOHOL
|3,98
|796.641.665
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,59
|815.908.124
|% 0,22
|
|ODAS
|2,90
|484.752.816
|% 1,05
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2202
|17,2326
|% 0,62
|
|Euro
|18,4071
|18,4503
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,5179
|21,6258
|% 0,52
|
|Frank
|17,6008
|17,7068
|% 0,96
|
|Riyal
|4,5766
|4,5995
|% 0,54
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,76
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|4,25
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|0,00
|
|Tam
|6.784
|6.954
|-2,90
|
|Yarım
|3.279
|3.364
|-1,40
|
|Çeyrek
|1.645
|1.682
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,36
|
Seans Raporu
17:14
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17:29ZRE20
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 34.47 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 719 adet işlem
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17:28TOASO
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 63.15 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 845, 471 adet işlem
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17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 38 kaybederek (% -0.48 ) 2, 793
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17:27XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 37, 771.00 milyon TL de
-
17:25OZGYO
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 108, 698 adet işlem